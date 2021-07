Quanto costano le maglie della Serie A? La classifica dei prezzi

888 sport ha realizzato uno studio sul prezzo delle maglie della Serie A e negli altri campionati europei: le più care e le più economiche

A meno di un mese dalla partenza della Serie A , le squadre provano a risanare i bilanci (seppur parzialmente) anche attraverso il merchandising. La vendita delle maglie da gioco per la nuova stagione può rappresentare l'opportunità di per fare cassa ed accrescere le proprie entrate. ' 888 sport' ha realizzato uno studio sul prezzo delle maglie della Serie A e negli altri campionati europei: ecco la classifica, dalle più care e alle più economiche.

Sorprendentemente, è il Cagliari il club che ha deciso il prezzo più alto per la maglia: 95 euro. I sardi si posizionano davanti alla Lazio(94 euro) e al trio formato da Juventus, Roma e Milan, che fanno pagare la loro maglia 90 euro. Subito dietro l’Inter, con 89,99 euro, mentre tra le più economiche troviamo la maglia della Fiorentina. Sono 39 gli euro sufficienti a strappare la versione più economica della divisa del club toscano. Si tratta della prima maglia di ogni club, dato che non tutte le squadre hanno presentato ancora tutte le tenute per la prossima stagione.