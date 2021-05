Nuova terza maglia Milan 2021-2022: le clamorose anticipazioni | News

La nuova terza maglia del Milan, per la stagione 2021-2022, potrebbe accogliere una grande novità in termini di design. Le foto dal web

Il popolare sito web 'FootyHeadlines.com', specializzato nell'anticipare l'uscita delle nuove maglie ufficiali delle squadre di calcio in vista della stagione successiva, oggi si è soffermato sul Milan . Svelata, infatti, la possibile nuova terza maglia del Diavolo per il 2021-2022 : le anticipazioni hanno del clamoroso!

La nuova terza maglia dovrebbe infatti essere completamente nera , con il logo dell'azienda produttrice, la 'PUMA', al centro del petto e sulle maniche, in bianco. Davanti, il nome del club, ' AC Milan ', in rosso, contornato da due strisce rosse. Lo sponsor, dunque, ovvero la compagnia aerea 'Emirates', figurerebbe sotto il nome .

La scritta con il nome del club per intero andrebbe a sostituire, in pratica, il logo del club. Che finirebbe sul lato sinistro dei pantaloncini neri, in rosso, con il numero del giocatore, in rosso, sulla destra. I calzettoni della divisa, logicamente, dovrebbero essere neri con strisce piccole rosse. Le foto sono riprese dall'account 'Twitter' @esvaphane e dal sito web 'todosobrecamisetas.com'.