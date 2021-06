La nuova terza maglia del Milan per la stagione 2021-2022 non è stata ancora presentata. Sembra, però, che sarà fatta proprio così!

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, ha già presentato la nuova prima maglia per la stagione 2021-2022. Una netta inversione di tendenza, quella voluta dall'azienda tedesca PUMA per i rossoneri: una spinta verso la modernità. Nella prima divisa da gioco per la prossima stagione, infatti, lo sfondo della maglia sarà rosso e le strisce nere sono rivisitate, di grandezza diversa, anziché tutte uguali come da 'prassi' usuale.

In queste ore, però, circolano sul web le prime foto ('leaked', quindi anticipazioni, non necessariamente quelle che poi diventeranno i design ufficiali delle maglie, n.d.r.) di come potrebbe, o dovrebbe essere, la nuova terza maglia del Milan per l'annata che vedrà i rossoneri, finalmente, tornare in Champions League. Mentre in questa stagione da poco andata in archivio si era scelto il colore verde acqua, sembra che PUMA sia tornata all'antico, puntando nuovamente sul nero.

Nuova terza maglia Milan 2021-2022, ecco le prime foto dal web

La maglia, che vede sullo sfondo tanti stemmi societari del Milan, richiama, di fatto, quanto la PUMA ha prodotto e sta producendo, per le seconde e terze divise da gioco, anche per le altre squadre sotto la sua egida. Ivi inclusa la Nazionale Italiana. Una strisciolina rossa, sul petto, è interrotta dalla nomenclatura del club, A.C. Milan, con lo sponsor, 'Emirates', immediatamente sotto.

Fosse davvero questa, alla fine, la nuova terza maglia del Milan per la stagione 2021-2022 sarebbe sicuramente elegante, ben rifinita, ideale tanto per andare allo stadio quanto per uscirci tutti i giorni. Insomma, un'ottima scelta. Si prevede che la seconda maglia possa essere simile, ma a sfondo bianco. C'è attesa, ora, per la data ufficiale di presentazione delle nuove divise.