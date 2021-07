Nuova seconda maglia Milan 2021-22, eccola su FIFA (Video)

Ufficializzata ieri la nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2021-22. Ecco come compare sul videogioco FIFA 22 in questo video

Daniele Triolo

PUMA e A.C. Milan, ieri, hanno ufficializzato la nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2021-22. Firmata come al solito, ormai dal 2018, dall'azienda tedesca.

Ma come appare il nuovo 'away kit' dei rossoneri di Stefano Pioli nel prestigioso videogioco FIFA 22? L'account 'Twitter' ufficiale del Milan ha pubblicato un piccolo spezzone di video nel quale si vede la maglia da trasferta.

Si può ordinare la nuova seconda maglia del Milan 2021-22 sullo store online del club rossonero e, al contempo, preordinare FIFA 22 grazie a 'EA Sports'.