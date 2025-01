Milan, svelata la quarta maglia? Ecco tutte le anticipazioni | FOTO

Nelle ultime ore sono emerse le prime possibili anticipazioni della quarta maglia del Milan per la stagione 2024/2025, quindi quella che si sta disputando. A farlo, come spesso accade, è stato 'Footy Headlines', portale specializzato proprio su questo aspetto e che spesso ci ha preso in passato. In particolare nella giornata odierna, sul sito ufficiale e sul profilo 'X', sono state pubblicate alcune foto interessanti relative al Fourth Kit rossonero per l'annata in corso. Si tratta di una casacca prodotta in collaborazione con PUMA e Off-White, che presenta diversi dettagli da non sottovalutare.