Il nuovo Away kit debutterà in campo il 23 luglio , quando il Milan affronterà l’Arsenal a Singapore, nel contesto del Pre-Season Tour nella regione Asia- Pacifico.

Il nuovo Away kit 2025/26 di AC Milan è disponibile su store.milan.com, in tutti gli AC Milan Official Store, PUMA.com, nei PUMA Store e presso selezionati retailer.