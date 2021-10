Milan, la nuova maglia per la stagione 2022-23: l’anticipazione (FOTO)

Ecco la possibile nuova maglia del Milan per la stagione 2022-23. L'anticipazione, come sempre, è del sito footyheadlines.com

La stagione è da poco iniziata, ma in rete già circola la possibile nuova maglia del Milan per la stagione 2022-23. A svelarla è footyheadlines.com, portale specializzato nell'anticipare le nuove divise delle squadre di calcio. Come si può vedere dalle foto, ci le strisce rossonere più sottili a quelle di quest'anno, ma neanche così sottili come due stagioni fa. Insomma, una via di mezzo che potrebbe piacere ai tifosi. Anche le maniche sono rossonere in cui si evidenzia ovviamente il logo della Puma. Ecco le foto apparse sul portale. Milan, ecco il trequartista da sogno per gennaio! Cifre e dettagli >>>