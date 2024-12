Questa sera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Genoa , partita della 16^ giornata della Serie A 2024-2025 . La gara, come noto, non sarà importante soltanto per la classifica del campionato (per ora piuttosto deficitaria) del Diavolo di Paulo Fonseca .

Milan-Genoa, ecco la maglia per i 125 anni

Milan-Genoa, infatti, rappresenterà il culmine dei festeggiamenti dei 125 anni del club rossonero e, per questa serata di festa, il Milan indosserà una speciale divisa da gioco. I rossoneri andranno in campo con la speciale maglia celebrativa lanciata nei giorni scorsi in via ufficiale, tipicamente 'vintage' e con il vecchio logo del 'Milan Cricket and Foot ball club'.