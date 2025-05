Milan, dove comprare la nuova maglia 2025-2026: ecco i prezzi

Il nuovo Home kit 2025/26 di AC Milan è disponibile su store.milan.com, in tutti gli AC Milan Official Store, PUMA.com , nei PUMA Store e presso selezionati retailer.

E il prezzo? Ecco il listino prezzi dal sito della PUMA: per la maglia AC Milan Authentic 25/26 da uomo la cifra è di 150 euro. Si scende a 100 per la divisa standard. Per i ragazzi il costo scende ad 80 euro. Presenti anche kit per bambini con i seguenti prezzi: 75 euro e 65 euro in base all'età. I pantaloncini vengono venduti a 45 euro (versione uomo) e 40 euro (versione bambini).