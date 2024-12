Milan, per il 125° anniversario una seconda maglia in arrivo: ecco i colori

Secondo quanto riportato da Footy_Headlines, in occasione del 125° anniversario, il Milan presenterà una maglia speciale, oltre alla tradizionale versione a strisce rossonere, anche una versione completamente nera. Questa maglia commemorativa si preannuncia come un omaggio esclusivo alla lunga e prestigiosa storia del club, unendo innovazione e tradizione. La scelta dei colori, raffinati, mira a celebrare un secolo e mezzo di successi e trionfi, rafforzando ulteriormente il legame tra il Milan e i suoi tifosi. La nuova maglia sarà disponibile per i fan in edizione limitata, rendendola ancora più desiderabile per i collezionisti.