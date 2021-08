AC Milan e PUMA presentano il nuovo Third Kit 2021-22. La terza maglia del Milan tra innovazione e sfida alle convenzioni

Carmelo Barillà

"PUMA ha presentato oggi il Third kit AC Milan per la stagione 2021/22 che verrà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle loro rispettive competizioni. La nuova maglia, audace e innovativa, interpreta il design tradizionale riscrivendone le regole per superare i confini classici del design delle divise da calcio. Nell’ambito del movimento Faster Football di PUMA, il brand punta a sfidare le convenzioni, a innovare e portare prodotti inediti nel mondo del calcio.

Il Third kit AC Milan 2021/22 crea una nuova espressione dell’identità del club sulla parte frontale della maglia re-immaginando il tradizionale kit da calcio in un nuovissimo approccio che fonde calcio e cultura streetwear. PUMA e AC Milan trascendono così le convenzioni celebrando il nome e l’identità del club come elemento centrale della maglia.

La raffinata maglia nera ha come protagonista lo stemma del club, riposizionato sul retro, sotto al collo, e utilizzato in modo innovativo con una grafica tono su tono ripetuta in rilievo sul tessuto per creare un effetto unico e di grande impatto. La caratteristica più evidente della maglia è il posizionamento centrale del nome del club ‘AC MILAN’, che decora il petto con il font esclusivo del club, e il cat di PUMA posizionato al centro per dare equilibrio al design visionario".