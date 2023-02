Monza-Milan, la storia dei rossoneri nei derby lombardi

In attesa della sfida al Monza, riviviamo alcune gare del Milan contro squadre lombarde lontano da San Siro

(fonte: acmilan.com) - La trasferta di Monza rappresenterà una prima volta assoluta per il Milan in Serie A. Quello contro i brianzoli è uno dei numerosi Derby lombardi che ha visto il Milan protagonista: oltre alle più tradizionali sfide con Inter e Atalanta, i rossoneri hanno affrontato in massima serie anche (ma non solo) Varese, Como e Brescia. Time Machine, torniamo indietro nel tempo per rivivere le ultime esterne su questi tre campi lombardi: 4 MAGGIO 1975: CHIARUGI-GOL, IL MILAN SBANCA VARESE

Siamo agli sgoccioli del campionato, la giornata in corso è la numero 28 (su 30) nella Serie A 1974/75. Il Milan guidato dal tecnico Giagnoni si presenta sul campo del Varese con l'obiettivo di ottenere i tre punti e avvicinarsi alla qualificazione alle prossime competizioni europee. A decidere la sfida tutta lombarda è un gol di Chiarugi al 35' di gioco: colpo di testa chirurgico dopo uno schema su punizione che lascia immobile l'estremo difensore biancorosso. Il gol dell'attaccante italiano è sufficiente al Milan per espugnare Varese e tenersi in corsa per il rush finale. I rossoneri termineranno al quinto posto a quota 36 punti una stagione di ulteriore crescita dopo il settimo posto dell'annata precedente, mentre il Varese chiuderà in fondo alla classifica e tornerà in Serie cadetta dopo una sola stagione di permanenza in A.

15 DICEMBRE 2002: COMO KO, I ROSSONERI RESTANO AL COMANDO

A Como, i rossoneri di Ancelotti faticano ma ottengono una vittoria di vitale importanza nel cammino di una stagione esaltante. Allo stadio Sinigaglia, è Ambrosini a sbloccare il punteggio al 20' con un rasoterra angolato su sponda di Inzaghi. Il vantaggio rossonero dura solamente due minuti: al 22', i padroni di casa trovano il pari con Pecchia, abile a convertire in rete una respinta di Dida. La grande prestazione di Ambrosini si arricchisce ulteriormente con l'assist mancino per la testa di Shevchenko che firma il 2-1 al 42'. Nella ripresa il risultato resta in bilico senza subire scossoni e il Milan ottiene il bottino pieno. A fine annata non arriverà la conquista del Tricolore, ma i rossoneri faranno festa con i successi in Champions League e Coppa Italia.

1 FEBBRAIO 2020: REBIĆ PUNGE IL BRESCIA

Il Milan di Pioli è un cantiere aperto che inizia a prendere forma. Al Rigamonti di Brescia, i rossoneri ingranano il terzo successo consecutivo grazie al gol del subentrato Ante Rebić nella 21ª giornata di Serie A 2019/20. I padroni di casa partono forte e creano diversi pericoli alla porta rossonera, ma l'occasione più ghiotta della prima frazione capita sul destro di Ibrahimović, che manda fuori da pochi passi. Il Milan cresce nel corso della ripresa e al 71' trova il gol vittoria: cross di Zlatan, tocco di Castillejo e zampata vincente di Rebić. Nel finale, Theo Hernández spacca la traversa e l'1-0 si protrae fino al triplice fischio.