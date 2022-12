Milan, sei anni fa la vittoria in Supercoppa contro la Juventus: il ricordo

Nella giornata di oggi, venerdì 23 dicembre, il Milan festeggia il sesto anniversario della vittoria della Supercoppa Italiana . A Doha, contro la Juventus , il Diavolo andava a conquistare l'unico trofeo di quegli anni difficili, che è risultato un lampo di luce in mezzo al buio.

Nei primi scampoli di partita è la Juventus a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Chiellini . Prima che le squadre tornino negli spogliatoi a trovare il pareggio è Giacomo Bonaventura , che stava vivendo un periodo di forma particolarmente positivo.

Milan, il ricordo della Supercoppa 2016 contro la Juventus

A seguito di un secondo tempo senza reti, le due squadre rimangono in situazione di parità fino alla temuta lotteria dei calci di rigore. A partire male è il Milan, in cui sbaglia Gianluca Lapadula dopo la rete di Marchisio. Arriva immediatamente l'errore dal dischetto di Mario Mandzukic che riporta i rossoneri a galla. I successivi penalty vengono tutti trasformati e si arriva ai due decisivi: mentre Paulo Dybala si fa ipnotizzare da un attento Gianluigi Donnarumma, a trasformare il rigore finale è Mario Pasalic, che dà il via alla festa del Diavolo. Calciomercato Milan – Maignan è ko: arriva subito Sportiello? Le ultime