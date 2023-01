“Romagnoli può diventare come Nesta”: l’errata profezia di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic aveva scomodato un baluardo della difesa come Alessandro Nesta, paragonandogli Alessio Romagnoli. Profezia non rispettata

Nel 2015 un ventenne Alessio Romagnoli si accasa al Milan , lasciando la Sampdoria , club in cui era stato nella sua ultima esperienza, e la Roma , società che ne deteneva il cartellino. In rossonero ritrova Sinisa Mihajlovic , che gli da grande fiducia, e lui sceglie la maglia numero 13, appartenuta ad un certo Alessandro Nesta in passato.

Tutti questi fattori sono uniti in una dichiarazione che il compianto tecnico serbo rilasciò su Romagnoli , profetizzando che sarebbe potuto diventare come Nesta . Una previsione che, a posteriori, si può definire azzardata e soprattutto errata.

Alessio Romagnoli e il Milan, storia di un rispetto reciproco

Ma la storia di Alessio Romagnoli con il Milan è sempre stata una storia d'amore, nonostante le critiche piovessero da ogni dove. È stato il secondo capitano più giovane della storia del Diavolo dopo la leggenda Franco Baresi. Non ha dispensato fatti di disapprovazione, come quando in un periodo buio e in cui veniva additato, segna con la Fiorentina e ammutolisce i suoi haters. Ma mai una parola fuori luogo, nonostante non abbia sempre fatto il titolare, soprattutto negli ultimi tempi.