Milan, nel ricordo del Barone: nel 2007 moriva Nils Liedholm

Il 5 novembre del 2007 ci lasciava uno storico calciatore e allenatore del Milan. Nils Liedholm si spegneva quindici anni fa all'età di 85 anni. Lo svedese vestì la maglia rossonera dal 1949 fino al suo ultimo anno di professionismo, nel 1961. Il tutto vincendo ben 4 scudetti e totalizzando 359 presenze in Serie A. La sua carriera non si allontanò dal Milan. Subito si sedette sulla panchina rossonera da assistente, per poi diventare allenatore e lasciarla nel 1966. Dopo varie esperienze in Italia, tornò al Milan dal 1977 al 1979 e infine dal 1984 al 1987. Da allenatore rossonero vinse altri due scudetti.