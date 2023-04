L’arrivo al Milan, Manchester e il Pallone d’oro: tanti auguri a Kakà!

Ricardo Kakà, ex calciatore del Milan (getty images)

Tanti auguri a Kakà, l'ultimo Pallone d'Oro che ha vestito la maglia del Milan e che ha fatto innamorare tantissimi tifosi rossoneri. Compie oggi 41 anni l'ex trequartista brasiliano, ricordato come uno dei più grandi giocatori di sempre. Tra coast to coast sensazionali e gol decisivi, riviviamo 5 di alcuni dei migliori momenti di Ricardo Izecson dos Santos Leite, o anche comunemente conosciuto come Kakà.