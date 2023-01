Milan, Evani compie 60 anni: la sua carriera in rossonero

Nato calcisticamente nelle giovanili della Massese , passa successivamente al Milan , con cui trova l'esordio in Serie B , il 21 giugno 1981 contro il Pescara . Nella stagione successiva i rossoneri compiono il salto di categoria ed Evani debutta anche nel massimo campionato contro il Bologna . Dopo un impiego saltuario nella prima annata in Serie A retrocede con il Diavolo.

Il primo ruolo in cui gioca, e che ricopre anche in quella stagione nel campionato cadetto, è quello di terzino sinistro. A partire dal 1982-1983 Evani si prende la titolarità che non lascerà mai, perlomeno quando veste la maglia del Milan , salvo i periodi di infortunio. La prima rete con la casacca rossonera arriva il 2 ottobre 1983 contro il Catania , quando segna una doppietta, mentre l'esordio europeo avviene contro l' Auxerre .

A stupire sono anche le reti decisive che ha segnato in rossonero il ribattezzato Chicco. Delle sue 19 reti al Milan assumono grande risalto, come ovvio che sia, la punizione all'ultimo minuto dei tempi supplementari contro i colombiani dell'Atletico Medellin. Tra l'altro in quella Coppa Intercontinentale ha anche conquistato il premio come miglior giocatore della finale.