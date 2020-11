Milan, Boateng: “Gol al Barcellona? Vi svelo un retroscena” | News

Ultime Notizie Milan News: il retroscena di Boateng

MILAN NEWS – Kevin Prince Boateng, giocatore del Monza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Il calciatore ha ricordato il bellissimo gol contro il Barcellona realizzato con la maglia del Milan il 23 novembre 2011.

"Quel goal contro il Barcellona? Non lo so com'è venuto, boh, mi sentivo volare dopo quel goal. La cosa assurda è che quella partita noi la perdiamo contro il Barcellona, ma tutti si comportavano come se avessimo vinto: dopo la partita, al ristorante, tutti si sono alzati ad applaudire, tutti festeggiavano, io ero l'unico a pensare "oh ma abbiamo perso stasera eh": certo, segnare un goal così contro la squadra in quel momento più forte del mondo, rimane per sempre".