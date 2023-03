Milan, 13 anni fa l’ultimo ballo di Beckham rovinato da un infortunio

Uno dei giocatori più talentuosi passati al Milan negli ultimi decenni è stato senza ombra di dubbio David Beckham . L'inglese in carriera ha vestito maglie importantissime, dal Manchester United al Real Madrid , passando per il PSG , ma ha avuto anche l'occasione di vestire per due parentesi la maglia del Diavolo tra il 2009 e il 2010.

Nella giornata di oggi ricorre il 13° anniversario dell'addio al club di via Aldo Rossi di David Beckham. Il 14 marzo del 2010, infatti, Spice Boy giocò la sua ultima partita con la maglia rossonera in un Milan-Chievo. L'inglese, partito titolare, purtroppo rimediò in quell'occasione un brutto infortunio, rompendosi il tendine d'Achille, rendendosi protagonista di un ultimo ballo non così indimenticabile.