Milan, accadde oggi: Taarabt e Rami stendono la Sampdoria

Esattamente otto anni fa il Milan di Seedorf stendeva i blucerchiati grazie a due gol di Taarabt e di Rami, entrambi arrivati a gennaio.

Era il 23 febbaio del 2014 quando il Milan, allenato da poco da Clarence Seedorf, anche ex giocatore rossonero, vinceva 2-0 sul campo della Sampdoria grazie a una bella prova e due gol di due nuovi arrivi. Seedorf ha avuto certamente più fortuna da giocatore che da allenatore, sia al Milan che in generale, ma in quell'occasione si è preso una bella soddisfazione. I due gol della vittoria, infatti, li hanno segnati Adel Taarabt, marocchino classe 1989 ora al Benfica, e Adil Rami, francese classe 1985 ora al Troyes, entrambi arrivati a gennaio e fortemente voluti da lui. Un gol per tempo. Ricordiamo inoltre che sulla panchina biancoceleste c'era Sinisa Mihajlovic, un altro che poi avrebbe allenato i rossoneri. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>