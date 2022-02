Milan, accadde oggi: la prima gara rossonera di Ronaldo

Era il 2007 ed esattamente quindici anni fa Ronaldo giocava la prima partita con la maglia del Milan della sua carriera. Il ricordo.

Ha giocato solo un anno e mezzo Ronaldo nel Milan, collezionando appena 20 partite, ma condite da ben 9 gol. Poche presenze, che però gli hanno permesso comunque di vincere una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club, rendendo quella rossonera l'esperienza più vincente a livello europeo. Una storia, quella di Ronaldo con il Milan, iniziata esattamente quindici anni fa: era l'11 febbraio 2007. Si giocava un Milan-Livorno, valido per la 23^ giornata di Serie A e Ronaldo fece il debutto assoluto con la maglia rossonera. Subentrò a partita in corso. Alla fine, il Milan vince 2-1 quel match. Da quel momento, Ronaldo sarebbe stato utilissimo.