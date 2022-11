Milan, 21 anni fa l’esordio da allenatore rossonero di Carlo Ancelotti | News

21 anni fa Carlo Ancelotti faceva il suo esordio sulla panchina del Milan: ecco tutte le tappe della sua avventura alla guida dei rossoneri

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Sono trascorsi 21 anni da quella famosa "prima volta", quel 13 novembre 2001 che ha visto Carlo Ancelotti sedersi sulla panchina rossonera, che sarebbe stata sua per i successivi 8 anni. Una storia meravigliosa, che ha scritto pagine e capitoli memorabili, ha portato trofei ed eredità, passione ed emozione. Oggi celebriamo l'epopea di Ancelotti da allenatore rossonero ripercorrendo alcune panchine speciali che hanno segnato il suo percorso.

Prima panchina: Milan-Perugia 3-0, 13 novembre 2001 (Coppa Italia)

Carletto esordisce a San Siro con un successo netto contro il Perugia di Cosmi. Tutti i gol arrivano nella ripresa: doppietta di Inzaghi su doppio assist di Rui Costa e autorete di Sogliano a sigillare il 3-0. Chi ben comincia...

50ª panchina: Milan-Bayern Monaco 2-1, 23 ottobre 2002 (Champions League)

Nel giardino di casa, la Champions League, Ancelotti taglia il suo primo traguardo da allenatore rossonero: le 50 panchine. Accade contro il Bayern Monaco, nella quarta giornata della prima fase a gironi della storica edizione 2002/03, che vincemmo in Finale contro la Juventus. 2-1 il risultato finale di quella partita, grazie alle reti di Serginho e - neanche a dirlo - Filippo Inzaghi, intervallate dal pareggio di Tarnat.

100ª panchina: Milan-Roma 2-2, 31 maggio 2003 (Finale di ritorno di Coppa Italia)

Che modo per festeggiare la tripla cifra di panchine! In un San Siro gremito, il Milan è di scena pochi giorni dopo aver trionfato a Manchester contro la Juventus in Finale di Champions League, e ospita la Roma per il ritorno di un'altra Finale, quella di Coppa Italia. Dopo il 4-1 dell'andata all'Olimpico, i rossoneri pareggiano 2-2 con i gol di Rivaldo e Inzaghi (!) e parte la doppia festa.

150ª panchina: Udinese-Milan 0-0, 25 aprile 2004 (31ª giornata Serie A 2003/04)

Un pareggio senza reti, ma un punto in classifica non banale. I rossoneri sono a +8 sulla Roma e all'orizzonte c'è lo scontro diretto di San Siro. I friulani bloccano il Milan sullo 0-0, i giallorossi battono l'Empoli in casa e si rifanno sotto a -6. Il 2 maggio 2004, però, il colpo di testa di Shevchenko chiude i giochi e ci regala il 17° Scudetto.

200ª panchina: Milan-Chievo 1-0, 20 aprile 2005 (32ª giornata Serie A 2004/05)

Quasi un anno dopo, ed ecco il traguardo successivo: le 200 panchine, celebrate in un Milan-Chievo che cade in piena lotta Scudetto. L'esito finale del campionato non sarà identico al 2003/04, ma il match viene deciso da una azione personale, di forza e qualità, di Clarence Seedorf, che al 65' fa saltare in piedi tutto lo stadio.

250ª panchina: Juventus-Milan 0-0, 12 marzo 2006 (29ª giornata Serie A 2005/06)

Una sfida per i piani altissimi della classifica, Ancelotti contro Capello, finisce con uno 0-0 che rimanda ogni verdetto. Per Ancelotti le presenze sulla panchina diventano 250 e gli anni di militanza quasi 5, il Milan chiuderà quel campionato alle spalle dei bianconeri, preparandosi però alla gloria della stagione successiva.

300ª panchina: Siena-Milan 3-4, 17 febbraio 2007 (29ª giornata Serie A 2006/07)

Un pomeriggio speciale al Franchi di Siena, un 4-3 pieno di emozioni, tra cui figurano anche le prime due reti di Ronaldo con la maglia rossonera. Il Milan va in vantaggio tre volte con sole reti brasiliane - Ronaldo due volte e Ricardo Oliveira - e tre volte viene ripreso, da Vergassola e dalla doppietta di Maccarone. Negli attimi conclusivi il gol decisivo, un'autorete in mischia che permette ad Ancelotti di celebrare con un successo le 300 panchine.

350ª panchina: Atalanta-Milan 2-1, 23 gennaio 2008 (recupero 12ª giornata Serie A 2007/08)

La prima - e unica - sconfitta di questo speciale amarcord di Carlo Ancelotti. La 350ª panchina coincide con un ko all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Il gol di Gattuso non basta, perché l'Atalanta rimonta con Langella e Tissone e costringe i rossoneri alla sconfitta.

400ª panchina: Bologna-Milan 1-4, 25 gennaio 2009 (20ª giornata, Serie A 2008/09)

Una vittoria in rimonta dal plurimo significato. Kaká segna una doppietta pochi giorni dopo la fine delle voci di mercato che lo davano in procinto di trasferirsi al Manchester City, mentre David Beckham segna il primo gol della sua esperienza rossonera, alla terza presenza ufficiale. Un pomeriggio di festa al Dall'Ara anche per Ancelotti, che raggiunge quelle 400 panchine, un numero che prima di lui solo Nereo Rocco aveva toccato.

Ultima panchina (420ª): Fiorentina-Milan 0-2, 31 maggio 2009 (38ª giornata Serie A 2008/09)

The end. Al Franchi di Firenze è un pomeriggio di emozioni contrastanti per i tifosi milanisti, che devono fronteggiare due addii struggenti: l'ultima partita da calciatore di Paolo Maldini e l'ultima da allenatore di Carlo Ancelotti, dopo un ciclo di quasi 8 anni. Il Milan vince 2-0 grazie a Pato e Kaká e la qualificazione alla Champions League è in cassaforte. Per lo stesso Ricky questa sarà l'ultima partita della sua prima esperienza rossonera, prima del ritorno nel 2013.