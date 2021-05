Milan: 2 maggio 2007, 14 anni fa la partita perfetta contro lo United (Video)

Esattamente 14 anni fa, il Milan eliminava il Manchester United in semifinale di Champions League grazie alla cosiddetta 'partita perfetta'

Oggi, 2 maggio, ricorre l'anniversario di uno dei momenti più belli per i tifosi del Milan. Esattamente 14 anni fa, infatti, l'allora squadra di Carlo Ancelotti si sbarazzava del Manchester United con un secco 3-0 nella cosiddetta 'partita perfetta'. Era la semifinale di ritorno di Champions League della stagione 2006/2007; all'andata era arrivata la sconfitta per 3-2 a causa di un gol beffa di Wayne Rooney nei minuti finali. Un risultato che però non pregiudicava la gara di un San Siro ornato a festa per l'occasione. Il Milan parte subito forte e segna prima con Ricardo Kakà, poi con Clarence Seedorf. Nel secondo tempo è toccato ad Alberto Gilardino mettere il sigillo ad una serata leggendaria, che avrebbe portato al successo di Atene firmato Filippo Inzaghi.