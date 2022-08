Milan, 18 anni fa la tripletta di Shevchenko in Supercoppa Italiana

Esattamente 18 anni fa Andriy Shevchenko realizzava una tripletta storica con la maglia del Milan in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Una giornata indimenticabile per i tifosi rossoneri e per l'attaccante ucraino. Protagonista anche l'attuale direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini, autore dell'assist per la seconda rete di Shevchenko. I rossoneri hanno ricordato quella tripletta e quel successo con un video celebrativo pubblicato su Twitter. In basso le immagini.