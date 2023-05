Milan, 14 anni fa il ritiro dal calcio di Paolo Maldini

Il Milan , nella sua lunga storia, ha avuto tantissimi giocatori importanti. Molti si sono persi nel tempo, altri sono diventati bandiere che verranno ricordate per sempre. Questo è il caso di Paolo Maldini , ex capitano e leggenda rossonera. Il dirigente, si ritirò 14 anni fa, sul campo della Fiorentina.

Milan, 14 fa il ritiro di Maldini

Il 31 maggio 2009, Paolo Maldini giocò la sua ultima partita in assoluto della sua carriera da calciatore professionista, con la maglia del Milan. Fiorentina-Milan finita 0-2 con le reti di Ricardo Kakà e Alexandre Pato. Dal debutto a 16 anni con Nils Liedholm che lo fece entrare nel secondo tempo contro l'Udinese nel 1985, al ritiro nel 2009, a 41 anni, con Carlo Ancelotti in panchina. Ha disputato ben 25 stagioni in Serie A con 902 gare, indossando unicamente la maglia del Milan. 7 scudetti, 5 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 5 Supercoppe Europee (é record), 2 Coppe Intercontinentali, 1 Coppa Italia e 1 Mondiale per Club. Ora, Maldini, è uno dei dirigenti più importanti dei rossoneri.