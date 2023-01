Kobe Bryant, tre anni dalla scomparsa di un vecchio cuore rossonero

Il 26 gennaio 2020 una triste notizia sconvolgeva tutto il mondo dello sport. A causa di un incidente aereo, persero la vita Kobe Bryant e la figlia Gianna, lasciando un vuoto incolmabile in famiglia, nel basket e non solo. Kobe Bryant, statunitense di nascita ma, per così dire, italiano d'adozione, è stato un professionista esemplare oltre che un uomo di un enorme spessore umano. In Italia ha vissuto fra Reggio Calabria, Rieti, Pistoia e Reggio Emilia, città in cui ha giocato il padre quando anche lui era un cestista. Il nome della stella dell'NBA, però, non è legato solo ed esclusivamente al basket.

Kobe Bryant vecchio cuore rossonero

E' risaputo che Kobe Bryant fosse un appassionato di calcio e, in particolar modo, del Milan. Era un grandissimo tifoso rossonero, un vecchio cuore rossonero, come dichiarato da lui stesso in un'intervista rilasciata durante una sua visita a Milanello. "E' sempre stato un sogno per me da piccolo venire qua (a Milanello, ndr) . Ero un grande tifoso del Milan ed essere qua è veramente un grande onore per me. Quando ero piccolo guardavo Gullit, Rijkaard, Van Basten, Maldini, è sempre stato un sogno per me, è sempre la mia squadra preferita. Nello mio spogliatoio a Los Angeles ho una maglietta del Milan, ho una sciarpa messa dentro il mio spogliatoio e la vedo ogni giorno", aveva dichiarato Kobe Bryant nell'intervista che proponiamo di seguito.