Il Milan ricorda Kobe Bryant: “Le leggende non muoiono mai” | VIDEO

L'ex numero 24 dei Los Angeles Lakers morì vittima di un tragico incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna, di anni 13 e altre 7 persone, tutte a bordo del velivolo schiantatosi nella contea di Los Angeles.
Nella giornata di oggi, 23 agosto, Kobe Bryant avrebbe compiuto 47 anni. Il forte cestista statunitense, scomparso prematuramente il 26 gennaio 2020 a causa di un incidente in elicottero, era anche un grande tifoso del Milan. Fede rossonera che lui ha spesso manifestato, tanto da essere stato coinvolto diverse volte in eventi da parte del Diavolo. Il Milan ha deciso di omaggiarlo attraverso i propri social. Ecco il bel video celebrativo.
"Le leggende non muoiono mai. Un campione, una ispirazione, un cuore rossonero". Nel video i bei momenti di Bryant a Milanello e con la maglia rossonera. Bryant è stato uno dei campioni più forti e vincenti della storia della NBA (campionato di basket degli Stati Uniti).
