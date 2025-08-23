Il Milan ricorda Kobe Bryant: “Le leggende non muoiono mai” | VIDEO

Nella giornata di oggi, 23 agosto, Kobe Bryant avrebbe compiuto 47 anni. Il forte cestista statunitense, scomparso prematuramente il 26 gennaio 2020 a causa di un incidente in elicottero, era anche un grande tifoso del Milan. Fede rossonera che lui ha spesso manifestato, tanto da essere stato coinvolto diverse volte in eventi da parte del Diavolo. Il Milan ha deciso di omaggiarlo attraverso i propri social. Ecco il bel video celebrativo.