Matri, ex Milan, ha avuto diversi momenti negativi durante l’avventura a Milano: l’ambiente non sereno e l’ansia di giocare a ‘San Siro’

Alessandro Matri è un ex calciatore che ha vestito la maglia rossonera sin dalle giovanili. Durante la sua esperienza al Milan, però, non ha avuto il tempo per mettersi in mostra e dimostrare il suo reale valore, come fatto in precedenza alla Juventus prima di arrivare a Milano. Oggi l’ex attaccante compie 41 anni.