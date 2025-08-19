Durante la sua avventura in primavera lui era solito fare il raccattapalle a ‘San Siro’ e una volta ha indossato le scarpe di Guglielminpietro, che furono importanti in futuro, realizzando 20 gol nella Beretti del Milan.
Il suo ritorno in rossonero nella stagione 2013/2014 è stato molto gradito dalla tifoseria, ma il calciatore ha accusato un’enorme pressione, riuscendo a segnare soltanto una rete contro il Parma, ma non importante per il risultato (sconfitta per 3-2).
Quell’annata è rimasta in mente al calciatore per aver deluso le aspettative dei tifosi, che lo hanno ringraziato per il ritorno a Milano, definendolo uno dei rimpianti della sua carriera professionistica.
Ha paragonato l’ambiente di Milano come “Hollywood” per la grande responsabilità al Milan, e dopo una partita contro il Bologna ha perso completamente fiducia in sé stesso.
Un aneddoto importante non poteva non esserci per lo storico presidente Silvio Berlusconi, ricordandolo come una figura carismatica: “Lo ricordo quando si presentava con l’elicottero alle feste delle giovanili… mi chiamò sul telefono, facendomi i complimenti. Sapeva far sentire importanti i giocatori”.
In occasione di un’amichevole contro il Real Madrid, Alessandro Matri è subentrato dalla panchina solo per gli ultimi 5 secondi finali, entrando nella storia come una delle sostituzioni più brevi nel calcio. Un episodio molto divertente da ricordare.
La vita di Alessandro Matri dopo il ritiro—
Dopo il ritiro annunciato il 6 maggio 2020 è diventato collaboratore di Igli Tare, sua ex squadra da calciatore. Successivamente, nel 2021, è stato presentato come uno dei volti di DAZN, piattaforma che trasmetterà tutte le partite di calcio.
Nello stesso anno ha conseguito la qualifica da direttore sportivo e da allenatore UEFA A di Coverciano.
Nel 2025 diventa opinionista in diverse trasmissioni sportive, come Pressing e Coppa Italia Live e Mondiale per club LIVE su Mediaset.
Vito Pio Romagno
© RIPRODUZIONE RISERVATA