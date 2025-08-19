Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia amarcord Dall’esperienza alle giovanili fino alla pressione da giocatore del Milan: Matri compie 41 anni

ULTIME MILAN NEWS

Dall’esperienza alle giovanili fino alla pressione da giocatore del Milan: Matri compie 41 anni

Alessandro Matri Milan
Matri, ex Milan, ha avuto diversi momenti negativi durante l’avventura a Milano: l’ambiente non sereno e l’ansia di giocare a ‘San Siro’
Redazione

Alessandro Matri è un ex calciatore che ha vestito la maglia rossonera sin dalle giovanili. Durante la sua esperienza al Milan, però, non ha avuto il tempo per mettersi in mostra e dimostrare il suo reale valore, come fatto in precedenza alla Juventus prima di arrivare a Milano. Oggi l’ex attaccante compie 41 anni.

Il giocatore lombardo ha iniziato a calcare il campo di Serie A esattamente il 24 maggio 2003 in una trasferta a Piacenza prima della finale di Champions League poi vinta proprio contro i bianconeri. In quella partita Ancelotti ha schierato diversi calciatori giovani, tra i quali proprio Alessandro Matri.

LEGGI ANCHE

Durante la sua avventura in primavera lui era solito fare il raccattapalle a ‘San Siro’ e una volta ha indossato le scarpe di Guglielminpietro, che furono importanti in futuro, realizzando 20 gol nella Beretti del Milan.

Il suo ritorno in rossonero nella stagione 2013/2014 è stato molto gradito dalla tifoseria, ma il calciatore ha accusato un’enorme pressione, riuscendo a segnare soltanto una rete contro il Parma, ma non importante per il risultato (sconfitta per 3-2).

Quell’annata è rimasta in mente al calciatore per aver deluso le aspettative dei tifosi, che lo hanno ringraziato per il ritorno a Milano, definendolo uno dei rimpianti della sua carriera professionistica.

Ha paragonato l’ambiente di Milano come “Hollywood” per la grande responsabilità al Milan, e dopo una partita contro il Bologna ha perso completamente fiducia in sé stesso.

Un aneddoto importante non poteva non esserci per lo storico presidente Silvio Berlusconi, ricordandolo come una figura carismatica: “Lo ricordo quando si presentava con l’elicottero alle feste delle giovanili… mi chiamò sul telefono, facendomi i complimenti. Sapeva far sentire importanti i giocatori”.

In occasione di un’amichevole contro il Real Madrid, Alessandro Matri è subentrato dalla panchina solo per gli ultimi 5 secondi finali, entrando nella storia come una delle sostituzioni più brevi nel calcio. Un episodio molto divertente da ricordare.

La vita di Alessandro Matri dopo il ritiro

—  

Dopo il ritiro annunciato il 6 maggio 2020 è diventato collaboratore di Igli Tare, sua ex squadra da calciatore. Successivamente, nel 2021, è stato presentato come uno dei volti di DAZN, piattaforma che trasmetterà tutte le partite di calcio.

Nello stesso anno ha conseguito la qualifica da direttore sportivo e da allenatore UEFA A di Coverciano.

Nel 2025 diventa opinionista in diverse trasmissioni sportive, come Pressing e Coppa Italia Live e Mondiale per club LIVE su Mediaset.

Vito Pio Romagno

Leggi i
commenti
La storia: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA