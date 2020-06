Ancelotti e il Milan: i cinque retroscena colorati di rossonero

MILAN NEWS – Quest’oggi in casa Milan si festeggia una ricorrenza molto importante: il compleanno di Carlo Ancelotti. L’attuale tecnico dell’Everton compie 61 anni. Il modo migliore per celebrare Carletto? Elencare il suo palmares con i colori rossoneri. Da giocatore Ancelotti ha vinto 2 Scudetti, 1 Supercoppa Italiana, 2 Coppe Campioni, 2 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali. Da allenatore invece 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Mondiale per club. Insomma, una vera e propria storia vincente con il Milan. Di seguito ecco alcuni retroscena legati all’ex tecnico rossonero.

