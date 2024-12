Amarcord Milan – Le partite dei rossoneri giocate il 31 dicembre

Oggi è il 31 dicembre, l'ultimo dell'anno, ed in passato il Milan, attualmente allenato da Sergio Conceicao, ha giocato diverse partite prima dell'inizio del nuovo anno. In questo momento, i rossoneri sono all'ottavo posto in Serie A con 27 punti ed un match da recuperare. Il Diavolo tornerà in campo il 3 gennaio, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.