Amarcord Milan – 29 dicembre 1987: Gullit vince il Pallone d’Oro

Dopo aver giocato per Haarlem (1979-82), Feyenoord (1982-85) e PSV (1985-87) ed aver vinto 3 volte l'Eredivisie ed una coppa nazionale, nell' '87 Ruud Gullit divenne un giocatore del Milan per l'allora cifra record di 13,5 miliardi di lire. Il suo esordio, con tanto di gol, in rossonero risale al 23 agosto in Coppa Italia contro il Bari. Nella sua prima stagione rossonera, Gullit divenne subito la stella della squadra di Sacchi e fu determinante per la vittoria della Serie A 1987/1988.