15 febbraio 2003 – Lokomotiv Mosca-Milan 0-1: decide Rivaldo

15 febbraio 2003 – Lokomotiv Mosca-Milan 0-1

Esattamente 18 anni fa il Milan era impegnato nella trasferta europea di Mosca, contro la Lokomotiv. E arrivò una vittoria davvero incredibile, che contribuì alla vittoria finale della Champions League.

Campo pesante, temperature proibitive. Un centrocampo davvero di fatica, con Gattuso, Redondo e Serginho. Lo stesso Redondo arrivò da un infortunio che lo teneva fuori dal campo da diverso tempo. Una partita complessa, dove basta un episodio. Al 34′ Filippo Inzaghi si procura un ottimo calcio di rigore, dal dischetto si presenta Rivaldo. Cinque gol in campionato, ma nessuno in Champions League con la maglia dei rossoneri. Il brasiliano non fallisce e il Milan vola ai quarti. A maggio arriverà la vittoria finale, ma questa è un’altra storia.

IL TABELLINO

LOKOMOTIV MOSCA-MILAN 0-1

MARCATORI: 34′ rig. Rivaldo (M).

LOKOMOTIV MOSCA: Ovchinnikov, Sennikov, Ignashevich, Nizhegorodov, Evseev, Maminov, Mnguni, Izmailov, Loskov, Sirkhaev (13’st Pimenov), Julio Cesar (37’st Parks). All.: Semin.

MILAN: Dida, Nesta, Costacurta, P. Maldini, Kaladze, Gattuso, Redondo (30’st Brocchi), Serginho (41’st Rui Costa), Seedorf, Rivaldo, Inzaghi (39’st Tomasson). All.: Ancelotti.

Arbitro: Vassaras.