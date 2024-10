Amarcord Milan – 13 anni fa la rimonta contro il Lecce ed il saluto al Sic

Oggi, 13 anni fa , andò in scena una delle rimonte più memorabili della storia del Milan . Era la stagione di Serie A 2011/2012 ed 23 ottobre 2011 il Lecce , allo Stadio Via del Mare, ospitò il Milan Campione d'Italia .

Il Lecce passò in vantaggio al 4' grazie a Guillermo Giacomazzi su assist di Djamel Mesbah, che a gennaio del 2012 si sarebbe trasferito al Milan. In quel Lecce giocavano, in prestito, due giocatori del Milan: Rodney Strasser e Massimo Oddo, che al 30' segnò il 2-0 su calcio di rigore.