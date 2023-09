Accadde Oggi – Milan, l’11 settembre è data di grandi esordi

Oggi è l'11 settembre, data mondialmente ricordata per il tragico attentato alle Torri Gemelle, ma limitando la cerchia degli avvenimenti all'orbita Milan, le cose sono per fortuna diverse. L'11 settembre diventa una data che è bello ricordare, perché in questo giorno hanno fatto il loro esordio in rossonero diversi grandi campioni della storia milanista. Il primo risale addirittura al 1949 e non è uno qualsiasi: Nils Liedholm, che segnò immediatamente. Si giocava a Marassi contro la Sampdoria e il risultato fu di 3-1 per i milanisti. Liedholm è una delle figure più importanti del milanismo: 12 stagioni, 394 presenze e 89 gol, per poi diventare anche allenatore. Il suo palmares è ricchissimo.