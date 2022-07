Accadde Oggi – L’Italia è Campione del Mondo per la quarta volta

Oggi è un giorno speciale per tutti gli italiani, soprattutto se appassionati di calcio, ma in generale in Italia il 9 luglio non è più un giorno come gli altri da sedici anni. Era il 2006 infatti quando gli azzurri hanno conquistato il Mondiale per la quarta volta nella storia. Una cavalcata partita tra problemi e dubbi, con Calciopoli che mieteva vittime nel campionato. Nessuno ci avrebbe scommesso, ma l'Italia ha vinto con merito. Dei gironi non difficilissimi superati con un po' di apprensione, poi la sofferenza con l'Australia e la vittoria agevole con l'Ucraina hanno fatto da preludio all'emozione della semifinale con la Germania vinta all'ultimo minuto dei supplementari e alla gioia dei rigori contro la Francia in finale. Intanto ha parlato Adli: le sue prime parole da milanista >>>