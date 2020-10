9 ottobre 1988: Milan, Virdis segna una tripletta e Fiorentina al tappeto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 9 ottobre di 32 anni fa, il Milan batteva per 4-0 la Fiorentina di Roberto Baggio con una grandissima prestazione di Pietro Paolo Virdis.

Quel giorno a San Siro, per la prima giornata di Serie A 1988/1989 erano presenti, oltre 72.000 spettatori. Agli ordini dell’arbitro Arcangelo Pezzella, i rossoneri allenati da Arrigo Sacchi dominarono in lungo e in largo contro gli uomini di Sven-Göran Eriksson. Dopo soli 14 minuti, Roberto Donadoni portò il vantaggio il Diavolo, che nel finale, dilagò con Virdis. Fra il 78esimo e l’89esimo, l’ex attaccante del Milan segnò una tripletta e fissò il punteggio finale sul 4-0. Notte fonda per Baggio e compagni. In quella Fiorentina militavano, fra gli altri, anche Dunga e Roberto Pruzzo.