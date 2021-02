9 febbraio 2020 – Inter-Milan 4-2, rossoneri rimontati nel derby

9 febbraio 2020 – Inter-Milan 4-2

Esattamente un anno fa (il 9 febbraio 2020) il Milan perdeva una delle sue pochissime gare disputate nell'anno solare 2020. Il derby contro l'Inter, infatti, terminò 4-2 per i nerazzurri dopo l'illusorio 2-0 della squadra di Pioli firmato da Rebic prima e da Ibrahimovic poi. Dopo l'intervallo, tuttavia, l'11 di Conte rimontò il risultato con le reti di Brozovic. Vecino, De Vrij e Lukaku allo scadere. Il prossimo 21 febbraio Sas Siro sarà nuovamente teatro della stracittadina milanese, in un match di altissima classifica come non lo si vedeva da diversi anni.