9 febbraio 1941 – Inter-Milan 2-2: a segno Meazza… per i rossoneri

Il 9 febbraio 1941, Giuseppe Meazza giocava il suo primo derby con la maglia rossonera del Milan dopo ben 13 anni di Inter. L’incontro, fra i nerazzurri secondi in classifica e i milanisti terzi, tutti alle spalle del Bologna allenato da Felsner, era presentato come il confronto tra l’attacco delle meraviglie del Milano e la mediana della sicurezza dell’Ambrosiana, ma soprattutto come la partita di Peppino Meazza, da alcune settimane nuovo giocatore rossonero, contro la sua vecchia squadra.

L'Ambrosiana segna subito ma perde l'autore del gol, il suo leader tecnico, Annibale Frossi: nerazzurri in dieci, non c'erano i cambi. Poi autorete rossonera di Boniforti: 2-0 Inter alla fine del primo tempo. Nella ripresa il gol di Cappello che subito dopo sbaglia un rigore. Poteva già essere 2-2, ma il gol del pareggio rossonero vero e proprio arriva a 7 minuti dalla fine, proprio grazie ad un gol di Meazza.