9 agosto 2000: successo del Milan contro la Dinamo Zagabria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 20 anni fa, il 9 agosto 2000, il Milan allenato da Alberto Zaccheroni, batteva a San Siro la Dinamo Zagabria allenata da Marijan Vlak per 3-1 nel terzo turno preliminare di Champions League.

Davanti a oltre 37.000 spettatoti, i rossoneri andarono in svantaggio grazie al gol di Renato Pilipović, ma ribaltarono la situazione con la doppietta di Andriy Shevchenko. Chiuse il match al 90esimo Gianni Comandini. Il Milan si impose per 0-3 anche al ritorno giocato in Croazia.

