8 ottobre 1969: il Milan ipoteca la sua prima Coppa Intercontinentale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’8 ottobre di 51 anni fa, il Milan allenato da Nereo Rocco, giocava la finale d’andata di Coppa Intercontinentale contro gli argentini dell’Estudiantes allenati da Osvaldo Zubeldia.

A San Siro davanti a 60.600 tifosi, i rossoneri quel giorno, si imposero per 3-0 ipotecando di fatto la vittoria della coppa. Grande mattatore quel giorno fu Angelo Sormani che aprì e chiuse le marcature al minuto 8 e al minuto 71. Di mezzo ci fu anche il gol di Nestor Combin. Una grande gioia per il popolo del Milan e per Nereo Rocco, che, in attesa del ritorno, poté godersi l’ampio vantaggio.