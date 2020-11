8 novembre 2009: Lazio-Milan 1-2, primo gol in rossonero per Thiago Silva

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’8 novembre di 11 anni fa, Thiago Silva segnava il suo primo gol con la maglia rossonera del Milan.

La partita in questione si giocò all’Olimpico di Roma e la vittima fu la Lazio allenata da Davide Ballardini. Il Milan di Leonardo vinse il match per 1-2. Thiago Silva sbloccò la partita dopo 21 minuti di gioco con un colpo di testa. Il raddoppio rossonero fu opera di Alexandre Pato. La Lazio provò a tornare in partita e trovò il gol grazie a un’autorete dello stesso Thiago Silva. Nonostante gli sforzi profusi dai biancocelesti nel tentativo di arrivare al pareggio, il risultato non cambiò. Il triplice fischio dell’arbitro Antonio Damato decretò la fine del match. Quella rete per Thiago Silva rappresentò la prima di 6 marcature del centrale difensivo brasiliano con la maglia del Milan. Thiago Silva, ora al Chelsea, in totale con il Milan ha giocato 3 stagioni collezionando 119 presenze.