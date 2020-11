8 novembre 1992: Milan, Van Basten a valanga contro il Napoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’8 novembre 1992 si giocò al San Paolo di Napoli la partita fra i partenopei e il Milan. Questa partita resterà nella storia dei rossoneri per il poker inflitto da Marco Van Basten agli azzurri.

Il match, valido per la nona giornata del campionato di Serie A 1992/1993, venne arbitrato da Pierluigi Pairetto. Gli oltre 70.000 spettatori presenti quella domenica, potettero assistere allo show del Milan di Fabio Capello, in particolare del ‘Cigno di Utrecht’ Van Basten che segnò 4 gol.

L’1-5 finale venne completato da Stefano Eranio per il Milan e da Gianfranco Zola per il Napoli. Da segnalare che in porta negli azzurri, c’eri l’ex rossonero Giovanni Galli. Quel campionato fu condotto sempre in testa dal Milan che lo vinse con 50 punti, mentre il Napoli di Claudio Ranieri arrivò a salvarsi per pochi punti.