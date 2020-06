8 giugno 1958: Milan, ampia vittoria in Coppa Italia contro il Como

MILAN NEWS – Era la prima giornata del girone iniziale della Coppa Italia del 1958, l’8 giugno, quando il Milan vinse per 0-5 in casa del Como.

Dopo un brutto campionato chiuso addirittura al nono posto, i rossoneri quel giorno brillarono e vinsero ampiamente. Gli uomini allenati dallo ‘Sceriffo’ Giuseppe Viani e da Luigi Bonizzoni si imposero in quel di Como grazie alle reti di Ernesto Grillo, Juan Alberto Schiaffino, Alfio Fontana e Giancarlo Danova (doppietta). In quella Coppa Italia poi il Milan venne eliminato ai quarti di finale dal Bologna. Quell’anno, si aggiudicò il trofeo per la prima volta nella sua storia, la Lazio.

