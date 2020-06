7 giugno 1963: ultima presenza con il Milan per Gunnar Gren

MILAN NEWS – In concomitanza della finale di Coppa Latina persa dal Milan per 3-0 contro il Reims, lo svedese Gunnar Gren, disputò l’ultima partita della sua carriera in rossonero. Tutto questo avveniva il 7 giugno 1963, cioè 57 anni fa.

Gren ha vestito la maglia del Milan dalla stagione 1949/1950 fino alla stagione 1952/1953. In totale il centrocampista ha disputato con il Diavolo 137 partite segnando anche 38 reti. Il suo palmares con il Milan si annovera di un campionato di Serie A vinto. Dopo l’addio ai rossoneri, Gren continuò a giocare in Italia con Fiorentina e Genoa, prima di concludere la carriera tornando a giocare in patria.

