7 dicembre 1989: Milan-Barcellona 1-0 in finale di Supercoppa Europea

Amarcord, Milan-Barcellona 1-0: rete decisiva di Evani

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 31 anni fa, il Milan allenato da Arrigo Sacchi conquistava la prima Supercoppa Europea della sua storia, vincendo per 1-0 la finale di ritorno contro il Barcellona guidato da Johan Cruijff.

L’andata, giocata 2 settimane prima in terra spagnola, finì 1-1 con le reti di Marco van Basten per il Milan e di Guillermo Amor per il Barcellona.

Il ritorno, giocatosi a ‘San Siro‘ davanti a oltre 52mila spettatori, vide il Diavolo prevalere grazie a un gol di Alberico Evani. La granitica difesa rossonera, resse poi ai tentativi degli spagnoli di allungare la sfida ai supplementari.

Un successo nel complesso meritato per gli uomini di Sacchi, che li consacrò come squadra più forte in Europa in quel momento.