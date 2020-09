6 settembre 1981: Milan, pari nel derby ed eliminazione in Coppa Italia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 6 settembre di 39 anni fa, il Milan pareggiò il derby di Coppa Italia e venne estromesso dalla competizione.

In quegli anni, la Coppa Italia prevedeva una formula a gironi nella fase iniziale, in cui solo la vincitrice del raggruppamento passava il turno. Al Milan quel giorno serviva una vittoria contro i cugini dell’Inter, ma arrivò solo un pari per 2-2 che qualificò appunto i nerazzurri e non i rossoneri. Davanti a oltre 70.000 spettatori, il Milan si portò in vantaggio grazie alla rete di Walter Novellino, ma venne raggiunto dopo una bella combinazione Evaristo Beccalossi-Alessandro Altobelli. Joe Jordan riportò avanti il Diavolo, ma all’ultimo minuto, l’Inter trovò il definitivo pari che valse la qualificazione con Giuseppe Bergomi. Un pareggio amaro per i tifosi del Milan, che condannò la squadra all’eliminazione.

