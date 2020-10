6 ottobre 2002: il Milan a valanga sul Torino con tripletta di Inzaghi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono passati ben 18 anni da quando il Milan allenato da Carlo Ancelotti demolì per 6-0 il Torino di Giancarlo Camolese in una partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2002/2003.

Agli ordini dell’arbitro Matteo Trefoloni, il Milan vinse ampiamente a San Siro contro i granata. Mattatore del match fu Filippo Inzaghi, autore di 3 gol. Le altre marcature portarono la firma di Andrea Pirlo su rigore e di Serginho. Era assente quel giorno Andriy Shevchenko. Una batosta subita dal Torino che a fine anno concluse quel campionato all’ultimo posto in classifica con soli 21 punti in classifica. Il Milan arrivò terzo, con Inzaghi che in quel campionato segnò 17 reti.