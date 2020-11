6 novembre 2007, Shakhtar Donetsk-Milan 0-3: la Uefa celebra Kakà

Milan, la Uefa celebra Kakà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono passati esattamente 13 anni dalla vittoria per 3-0 del Milan in casa dello Shakhtar Donetsk in Champions League grazie alla doppietta di Filippo Inzaghi e al gol di Kakà. La Uefa, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto celebrare non l’intera vittoria, ma il solo gol del brasiliano, protagonista con un colpo da biliardo che si infilò nell’angolino basso. Ecco il video.

