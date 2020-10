5 ottobre 2003: Kakà segna il suo primo gol con il Milan nel derby

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 5 ottobre di 17 anni fa, in un derby domenicale, Ricardo Kakà mise a segno il suo primo gol con il Milan.

Era un derby attesissimo quello. La città fremeva per gustarsi il match, che alla fine i rossoneri vinsero in maniera netta e piuttosto agevolmente. Gli uomini di Carlo Ancelotti, che pochi mesi prima eliminarono l’Inter nelle semifinali di Champions League, vinsero anche questo derby, non lasciando scampo alla rivincita da parte della squadra di Hector Cuper. L’arbitro di quella partita, finita 1-3 per il Milan, era Massimo De Santis, e gli spettatori erano oltre 75.000. I gol rossoneri del match furono siglati da Filippo Inzaghi, come detto da Kakà (di testa su assist di Gennaro Gattuso), e da Andriy Shevchenko. Il gol della bandiera interista portò la firma di Obafemi Martins. Una serata indimenticabile per i tifosi rossoneri, che videro consacrata la stella brasiliana Kakà. A fine anno per il Milan fu scudetto, mentre per l’Inter arrivò un misero quarto posto a 23 punti di distacco dal Diavolo.