5 luglio 1972: Coppa Italia, trionfo del Milan di Rocco contro il Napoli

MILAN NEWS – Il Milan allenato da Nereo Rocco, dopo aver vinto il girone di semifinale di Coppa Italia del 1972 nel quale era inserito con Juventus, Inter e Torino, si trovò ad affrontare il Napoli nella finalissima di quell’anno.

L’atto conclusivo si disputò esattamente 48 anni fa, era il 4 luglio 1972, allo stadio Olimpico di Roma agli ordini dell’arbitro Paolo Toselli. I rossoneri vinsero il match per 2-0 contro il Napoli allenato da Giuseppe Chiappella. Le reti per gli uomini di Rocco furono messe a segno da Dino Panzanato (autogol) e da Roberto Rosato. Gli uomini chiave di quel Milan erano, fra gli altri, Gianni Rivera, Pierino Prati e Alberto Bigon, mentre nel Napoli, spiccava il nome dell’ex milanista Angelo Sormani. Con questa vittoria, il Milan poté alzare al cielo il secondo titolo in Coppa Italia della sua storia.

